DSU: Prezentarea la medic a celor expusi la substante lacrimogene, necesara doar daca apar simptome ingrijoratoare

Prezentarea la medic a persoanelor expuse la substanţe lacrimogene este necesară doar dacă apar simptome îngrijorătoare, a anunţat, miercuri, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), care precizează că substanţele utilizate la mitingul desfăşurat pe 10 august în Piaţa Victoriei sunt fabricate conform standardelor internaţionale. "În urma apariţiei unor afirmaţii despre efectele pe termen mediu şi lung ale gazelor lacrimogene, mai multe persoane, îngrijorate pentru sănătatea lor, s-au prezentat la unităţile de primiri urgente pentru a fi consultate de medici, după ce au fost prezente în data de 10 august 2018, în Piaţa Victoriei, la momentul utilizării substanţelor lacrimogene. Persoanele care au venit pentru a fi consultate nu prezentau probleme care să necesite îngrijiri medicale", se arată într-o precizare postată pe pagina de Facebook a DSU. Conform aceleiaşi surse, conducerea DSU a luat legătura cu fabricanţii substanţelor care au fost utilizate de jandarmi, primind confirmarea că substanţele indicate sunt fabricate conform standardelor europene şi internaţionale. De asemenea, producătorii au subliniat că astfel de substanţe, precum cele cunoscute sub denumirea CS, sunt folosite şi de alte forţe de ordine din Europa şi din lume. "În ceea ce priveşte efectele pe care le are această substanţă asupra corpului uman, ele includ iritarea ochilor, a căilor respiratorii şi a pielii, efectele fiind de durată scurtă, cu excepţia situaţiei în care expunerea este una de lungă durată şi, mai ales, dacă aceasta are loc într-un spaţiu închis şi nu în aer liber. (...) În concluzie, nu este necesară deplasarea populaţiei către unităţile de primiri urgenţe pentru efectuarea unor controale de rutină pentru simplul fapt că au fost în piaţă şi au fost expuse substanţelor lacrimogene, decât în situaţia excepţională în care există simptome îngrijorătoare, care necesită consultare unui medic", se mai arată în postare. DSU citează şi recomandările Centrului pentru Controlul Bolilor din Statele Unite, conform cărora tratamentul expunerii la gazele lacrimogene este unul simptomatic, neexistând medicamente specifice sau antidoturi. Tratamentul se asigură doar prin spălarea abundentă a ochilor şi a feţei la momentul expunerii şi prin tratamente specifice iritării tegumentelor şi a căilor respiratorii, dacă simptomele persistă. AGERPRES/(AS - autor: George Onea, editor: Nona Jalbă, editor online: Daniela Juncu)