Dua Lipa si Stormzy, marii castigatori Brit Awards 2018

Brit Awards 2018

Industria muzicala britanica este unul dintre cei mai importanti actori mondiali in domeniu si tocmai si-a acordat premiile celor mai de succes artisti. Printre ei, probabil cel mai faimos cantaret actual din regat, dar si o trupa care in ultimii ani cazuse in obscuritate. Formatia Gorillaz avea un succes fulminant la sfarsitul anilor 90, cu toate clipurile facute din desene animate. De fapt chiar unul dintre personaje a primit distinctia de acum de la Brit Awards, pentru cea mai buna trupa, dupa ce au revenit in forta anul trecut. Tanarul Ed Sheeran continua sa fie insa copilul teribil al muzicii britanice - si pentru asta a primit si asa-numitul premiu al succesului global. Dar nu a obtinut nici ...