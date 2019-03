Dubla crima in Piatra Neamt. Un tata si-a injunghiat fiul de 16 ani si fosta soacra

crima google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tragedie in Piatra Neamt! Un barbat a facut un gest care pare desprins din filmele horror. Concret, un tata si-a injunghiat fiul si fosta soacra, iar mai apoi a dat foc la casa. In aceasta dimineata, orasul Piatra Neamt, a fost cuprins de o veste groaznica. O dubla crima a zguduit orasul de la poalele Ceahlaului. Concret, un barbat si-a ucis, intr-un mod care intrece orice imaginatie, atat fosta soacra cat si propriul copil. Motivul este unul al razbunarii, asta dupa ce fosta sotie, plecata in Italia, il daduse afara din casa. Incident teribil! Un pilot a furat un avion si l-a prabusit peste o casa, ca sa-si ucida sotia Fara sa se gandeasca prea mult, barbatul s-a dus in casa in care obisnuia sa locuiasc ...