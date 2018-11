Dubla crima la Buftea: Un barbat si-a omorat iubita si pe mama acesteia. El a fost impuscat mortal de politisti UPDATE

Michael Douglas se teme că cei doi copii pe care îi are cu Catherine Zeta Jones vor putea moșteni "gena dependenței de alcool și droguri” cu care el și familia sa a trebuit „să se lupte toată viața”. Citește mai departe...

Un cetățean irakian în vârstă de aproximativ 50 de ani și-a înjunghiat mortal, la Buftea, concubina în vârstă de 30 de ani și pe mama acesteia de 50 de ani, iar la sosirea polițiștilor a devenit recalcitrant astfel încât agenții au tras asupra lui. Bărbatul a fost declarat decedat. Reprezentanții Poliției Ilfov transmit că în […] The post Dublă crimă la Buftea.Un irakian și-a ucis concubina, pe mama acesteia și a fost împușcat de agenți appeared first on Cancan.ro.