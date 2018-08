Aseara in club am agatat o femeie mai in varsta.Arata foarte bine pt cei 60 de ani ai sai si m-am trezit gandandu-ma ca probabil fiica ei arata si mai bine.Am baut putin(ei bine,putin mai mult),ne-am giugiulit putin si apoi ea m-a intrebat daca am practicat vreodata”dubla sportivului”

‘Ce-i asta?‘,am intrebat.”Pai,faci dragoste si cu mama si cu fiica in acelasi timp”…

‘Nu,n-am avut parte de asa ceva”,i-am raspuns si am inceput sa ma intreb cum arata fiica.

Am baut putin mai mult ,mi-a facut din ochi si mi-a zis ca asta -i noaptea mea norocoasa.

Ne-am dus apoi la ea acasa..Am intrat,ea a aprins lumina in hol si a strigat:

‘Mama, esti inca treaza?”

