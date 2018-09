Dublu referendum in judetul Olt, dispare judetul?

Un nou scandal pe Monumentul Marii Uniri de la Arad Monumentul Marii Uniri de la 1918, care ar fi trebuit amplasat la Arad, de mai mulţi ani, se află în centrul unui nou scandal între sculptorul care l-a realizat, Florin Codre, pe de o parte, şi Ministerul Culturii şi autorităţile locale din Arad, pe de altă parte. Citește mai departe...

Curs valutar: Leul se depreciaza in fata principalelor valute Leul s-a depreciat, miercuri, in fata principalelor valute. Euro, dolarul american, francul elvetian, dar si lira sterlina au crescut azi.

Marea strategie a UE de combatere a migrației: Intarirea frontierelor și un acord cu Africa Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a făcut apel miercuri, într-un discurs în plenul Parlamentului European la Strasbourg, la o întărire semnificativă a agenţiei europene de protecţie a frontierelor, FRONTEX, şi a propus Citește mai departe...

BusinessAcademy isi sarbatoreste ziua de nastere si va ofera cadou 34% REDUCERE + un pachet BONUS pentru o scolarizare de top Desi, de obicei, de ziua lor de nastere sarbatoritii primesc cadouri, BusinessAcademy a decis sa-si serbeze ziua putin altfel. In saptamana aniversara, BusinessAcademy va face voua un cadou: 34% reducere din pretul de inscriere la fiecare departament, iar toti cei care se inscriu pana pe 16 septembr ...

In aceasta seara intra concurenți noi in competiția Exatlon! Despre cine este vorba Urmează încă o seară încărcată de tensiune la Exatlon! Trasee dificile, mize importante, dar și o surpriză de proporții îi vor ține pe telespectatori cu sufletul la gură! Isi vor fi revenit Faimosii din dezolarea provocata de iesirea lui Adrian Blidaru din concurs? Vor tine cont de sfaturile acestuia si se vor elibera de tensiuni […] The post În această seară intră concurenți noi în competiția Exatlon! Despre cine este vorba appeared first on Cancan.ro.

Dan Balan a lansat azi „Numa Numa 2”, continuarea fenomenului mondial „Dragostea din tei” Nominalizat la premiile Grammy și autor al unora dintre cele mai cunoscute hit-uri mondiale, Dan Bălan a lansat azi „Numa Numa 2”, o continuare a fenomenului „Dragostea din tei”. Videoclipul piesei a fost filmat în Uganda, Africa, acolo unde Dan Bălan a avut drept parteneri de filmare peste 100 de copii dornici să danseze și […] The post Dan Bălan a lansat azi „Numa Numa 2”, continuarea fenomenului mondial „Dragostea din tei” appeared first on Cancan.ro.

„Carmen de la Salciua a murit”! Adevarul despre știrea care i-a șocat pe fani O informație falsă s-a propagat cu repeziciune pe rețelele de socializare în ultimele ore. Un site autohton a răspândit vestea că cea mai iubită artistă din muzica populară și de petrecere, Carmen de la Sălciua, și fostul ei soț, Culiță Sterp, ar fi murit într-un accident de mașină, iar acest mesaj i-a îngrozit pe toţi […] The post „Carmen de la Sălciua a murit”! Adevărul despre știrea care i-a șocat pe fani appeared first on Cancan.ro.

Zdrobitor! Ce raspuns au dat cititorii realitatea.net la o intrebare simpla despre Poliția Locala Rezultate zdrobitoare la un sondaj realizat de realitatea.net, cu întrebarea "Sunteti multumiti de activitatea politiei locale?". Detaliile, mai jos. Citește mai departe...

Senat: Maior a ajuns la Comisia de politica externa pentru audiere; sedinta este publica Ambasadorul României în SUA, George Maior, a ajuns miercuri la Comisia de politică externă a Senatului pentru a fi audiat în legătură cu ultimele sale declaraţii publice. Comisia a decis prin vot ca audierea să fie publică. Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, membru în Comisia de ...