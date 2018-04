Ducesa Kate Middleton a nascut al treilea bebelus regal

Kate Middleton 1

Cel de-al treilea bebelus regal, un baiat, a venit pe lume, luni. Kate Middleton a nascut la spitalul St Mary's din Londra, acelasi in care Lady Diana i-a adus pe lume pe cei doi fii ai sai.



Bebelusul cantareste 3,8 kilograme. Palatul Kensington a transmis ca atat Kate, cat si bebelusul se simt foarte bine.



In sala de nasteri a fost si printul William.

Acum, ramane de vazut cum va fi botezat cel de-al treilea copil al familiei regale. Site-urile de pariuri anunta cateva posibilitati: Albert, James, Henry, Frederick si Arthur. Numele bebelusului ar putea fi facut public in urmatoarele doua zile.



Printul William si Kate mai au doi copii, pe printul George, in varsta de 4 ani, si pe printesa Charlote, in varsta de 2 ani.



Dupa nasterea celui de-al treilea copil al lui William si Kate, printul Harry ajunge sa fie al saselea in linie la tron.

