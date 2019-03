Duet incredibil! Iata cum se antreneaza Plusica de la ''Puterea Dragostei'' si Mariana de la Exatlon

plusica main google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); E clar ca Mariana de la Exatlon s-a antrenat in noroi pana la genunchi. Zilele trecute, fosta Razboinica a alergat intr-o padure unde, pe anumite portiuni, noroiul era de peste o jumatate de metru. „Un antrenament cu diferenta de nivel 1.348 metri. Mult noroi, de am si intrat in noroi pana la fund, la cum se vede in poze, multa zapada pana la genunchi”, a explicat Mariana Nenu, care a postat mai multe fotografii de la alergarea prin noroi. Recent, Mariana de la Exatlon s-a antrenat in noroi pana la genunchi. Ar putea fi o provocare si pentru Plusica de la Puterea dragostei, care s-a antrenat la sala cu Mariana, pe banda de alergare, pentru a da jos cateva kilograme. FOTO AICI ...