Dulceata de salcam, un adevarat medicament: ce poti trata cu ea si cum pregatesti serbetul si clatitele cu flori de salcam

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cine nu a mancat cand era copil ciorchine dupa ciorchine de flori albe si parfumate? Este vremea salcamului, ale carui flori nu doar ne incanta simurile, ci ne si vindeca. Florile de salcam au capacitatea de a linisti, de a calma si de a tonifia organismul aflat in diferite stari nevrotice. De asemenea, este cunoscuta actiunea benefica a florilor de salcam asupra stomacului afectat de gastrita hiperacida – mai ales cea aparuta pe fond de nervozitate, arsuri (pirozis) aparute mai ales noaptea, ulcer gastric si duodenal, reflux gastro-esofagian, indigestii dupa mese bogate in grasimi. Parfumatele flori albe isi gasesc loc si in gastronomie. Iata cateva retete delicioase cu flori de salcam: Clatite cu flori de salcam. Ingr ...