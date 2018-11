Duminica, 11 noiembrie 2018, e considerata cea mai puternica zi din ultimii 100 de ani

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pentru cei pasionati de numerologie, data de 11 noiembrie a acestui an are o importanta cu totul deosebita. Potrivit site-ului de astrologie ce-spun-astrele.ro, aceasta este ziua cea mai puternica din ultimii 100 de ani. Motivul? Pentru persoanele care traduc tot ce ne inconjoara in termeni de energie, frecventa si vibratie, aceasta este ziua cu cele mai puternice vibratii. Mai precis, este a 11-a zi a celei de-a 11-a luni, intr-un an cu vibratie 11. 11, considerat numar-maestru in numerologie O astfel de zi e vazuta ca fiind unica in viata unui om, iar 1111 sau 11/11 e considerat de cei pasionati de numerologie cu o profunda semnificatie spirituala, deoarece 11 reprezinta trezirea spirituala si a intuitiei si noi inceput ...