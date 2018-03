Duminica Floriilor - Ziua Tineretului! Sarbatoare mare la Biserica Romano-Catolica

Catedrala Romano Catolica din Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Duminica Floriilor in Biserica Romano-Catolica se celebreaza duminica, 25 martie 2018. Se aminteste intrarea Domnului in Ierusalim si se marcheaza inceputul Saptamanii Mari. In aceasta duminica este si Ziua Tineretului. La Iasi, tinerii, cu ramuri in maini, vor porni duminica, 25 martie, la ora 15.30-16.00 in procesiune de la biserica "Sfanta Tereza a Pruncului Isus" (cartierul Nicolina), biserica "Sfantul Anton" (cartierul Dacia), Parohia Dancu, Parohia Tomesti si Parohia Valea Lupului catre catedrala "Sfanta Fecioara Maria, Regina". Vor merge pe jos intre 3 si 4 km. Impreuna cu ei vor merge preotii din comunitatile respective. Ecoul entuziasmului cu ...