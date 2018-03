Duminica, in Romania a fost mai rece decat in Groenlanda!

Groenlanda google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Climatologii avertizeaza asupra faptului ca izbucnirile de vreme extrema, cum este ce de iarna veritabila prin care trecem la inceputul lunii martie, vor deveni din ce in ce mai dese. De exemplu, anomaliile provocate de incalzirea globala au facut ca la Polul Nord sa se inregistreze temperaturi mai ridicate decat in Romania. Duminica trecuta, in timp ce in Romania se inregistrau -5 de grade Celsius, la cea mai nordica statie meteorologica din Groenlanda erau peste 6 grade. Circulatia maselor de aer rece sau cald pe glob este una foarte complexa. La modul simplu se poate spune ca incalzirea globala se manifesta prin deplasarea unor mase de aer cald catre latitudinile nordice, unde, nu doar ca topesc ghea ...