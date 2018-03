Duminica, Intrarea Domnului in Ierusalim. Ce semnifica ramurile de salcie primite in aceasta zi

ShareTweet Pe 9 aprilie, în a șasea duminică din Postul Paștelui, primul dintre praznicele împărăteşti, cu dată schimbătoare în cursul anului bisericesc, este dedicat Intrării triumfale a Domnului Iisus în Ierusalim, înainte de săptămâna Patimilor. În popor, sărbătoarea este cunoscută sub numele de Duminica Floriilor, a Stâlparilor sau a Vlăstarilor și, în acest an, este prăznuită atât de credincioșii ortodocși, cât și de cei catolici. În această seară încep Deniile În seara acestei duminici încep Deniile din Săptămâna Patimilor, etapă care debutează cu Intrarea Mântuitorului în Ierusalim și se încheie cu coborârea Lui în mormânt. La slujbele Deniilor, cele mai frumoase și mai emoționante cântări religioase, creștinii Îl însoțesc pe Iisus, pas cu pas, pe drumul Golgotei . Istoricul sărbătorii Praznicul Intrării Domnului în Ierusalim este un moment cu totul special, unicul din viaţa pământeană a lui Iisus, când El a acceptat să fie aclamat ca împărat!. , După întoarcerea Sa din cetatea Efraim, însoțit de ucenici, Iisus a hotărât să meargă în oraşul sfânt, pentru a împlini spusele profetului Zaharia: „Spuneţi fiicei Sionului: Iată, împăratul tău vine la tine blând şi călare pe asină şi pe mânz, fiul celei de sub jug” (Matei 21, 5). Biserica Ortodoxă a păstrat tradiția sfințirii salciei Urmând modelul mulţimilor din Ierusalim, care L-au întâmpinat pe Iisus cu ramuri de finic şi de măslin la intrarea Sa în Ierusalim, Biserica Ortodoxă a menţinut această tradiție. De aceea, după Sfânta Liturghie, în ziua de Florii se sfinţesc ramurile de salcie care se împart credincioşilor. Semnificația ramurilor de salcie primite în Duminica Floriilor Ramurile de salcie primate de credincioși, în biserici, în Duminica Floriilor simbolizează biruinţa vieţii împotriva morţii. Pentru că Duminica Floriilor sau Duminica Stâlparilor este precedată de Sâmbăta lui Lazăr, cel înviat de Iisus din morţi, iar între cele două evenimente religioase există o firească legătură: pe de o parte Iisus, în ajunul Intrării Sale în Ierusalim, a săvârşit minunea învierii lui Lazăr, prietenul Său din Betania din morţi. În ziua următoare, Iisus a fost primit cu fast în Ierusalim, ca împărat smerit, şi se împlinea astfel o proorocire menţionată în Vechiul Testament. Totodată, Intrarea Domnului Iisus în Ierusalim anticipează şi propria biruinţă a lui Iisus asupra apropiatei sale morţi. La slujba de Florii, Iisus vine în „Ierusalimul sufletelor noastre” De Florii, creştinii ortodocşi retrăiesc evenimentul la care a participat Iisus Hristos în vremea propovăduirii sale pe pământ. La slujba din Duminica Floriilor, Îl întâmpinăm pe Iisus cu ramuri înverzite și cu inima primitoare. La slujba de Florii, Iisus ne aduce pacea sufletească Iisus se îndreaptă în ziua mărețului praznic nu numai spre Templu din Ierusalim, unde a făcut minuni, El vine şi în Ierusalimul din sufletul fiecărui creștin şi ne aduce pacea de care fiecare dintre noi are nevoie. Ramurile de salcie sunt simbolul propriului nostru botez Textele religioase menționează că, nu întâmplător, în Duminica Floriilor sau Stâlpărilor, purtăm în mâini ramuri cu muguri de salcie, ca simbol al propriului nostru botez. Acest obicei se păstrează deoarece în primele secole creştine, în Duminica de Florii , cei care doreau să fie botezaţi mergeau cu toţii la episcop, ca să-i ceară să fie primiţi ”la Taina Botezului” şi să înveţe Simbolul de credinţă. ShareTweet