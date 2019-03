Dumitrascu sare la gatul ministrului Culturii

Gabriel Dumitrașcu, Vicepreședintele PNL București, îl atacă dur pe ministrul Culturii, Daniel Breaz. Într-un articol scris pe blogul său, Dumitrașcu îl acuză pe ministru pentru faptul că nu dorește trecerea Așezământului Brătianu din administrarea ministerului în administrarea Consiliului General al municipiului București, menținând astfel clădirea într-o stare de degradare.

Așezământul Brătianu se află pe strada Biserica Amzei nr.5-7, este un ansamblu de patrimoniu, construit între anii 1908 și 1947.

Ansamblul este prin esență o comoară arhitecturală și artistică stilului neo-românesc. Aici a fost strânsă o colecție fabuloasă de peste 350.000 de documente, constând în cărți românești, stampe, hărți, fonduri de arhivă personale, fotografii, foi volante sau manuscrise. Istoria acestei clădiri de o deosebită valoare istorică și arhitecturală, începea cu dorința lui Ion I.C. Brătianu de a întemeia o bibliotecă pentru cititorii pasionați de studiu și cercetare. este o capodoperă arhitecturală, dar acum se află într-o avansată stare de degradare, clădirea fiind dată de Ministerul Culturii în administrarea Bibliotecii Naționale, care însă se plânge de lipsa fondurilor.

În postarea sa, Gabriel Dumitrașcu spune că "De prea mulți ani Ministerul culturii asista pasiv cum „Așezământul Brătianu” continuă să se năruie, să fie mâncat de igrasie, să devină loc de depozitare a gunoaielor și bătaia de joc a aurolacilor. Până acum, la solicitările publice repetate de intervenție pentru salvarea ansamblului, ministerul invoca lipsa de fonduri. Acum, când a fost găsită o soluție de salvare prin preluarea de către CGMB, se invoca lipsa sediilor pentru instituții, altfel utile social și cultural. Domnul ministru are o fractură de logică: înainte de a deveni funcțional, ansamblul are nevoie de investiții de peste 5 milioane de lei., bani pe care ministerul nu-i are. Domnule ministru, ca administrator public, dacă iubești cu adevărat un obiect de patrimoniu național, nu contează cine-l renovează, administrează și-l pune în valoare pentru interesul public."

În noiembrie anul trecut, grupul consilierilor generali al PNL a inițiat un proiect de Hotărâre care a fost adoptat în CGMB, prin care Primăria Capitalei cerea Ministerului Culturii trecerea Așezământului Brătianu în administrarea sa, deoarece administrația locală dispune de banii necesari atât pentru restaurarea cât și întreținerea clădirii istorice.