Dumitru Buzatu l-a certat pe Ludovic Orban: ''Ma lupt pentru...''

Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a facut spectacol intr-o interventie telefonica la Digi 24. Acolo, Buzatu l-a certat pe seful PNL, Ludovic Orban, care era in paralel in cadrul unei interventii telefonice. Oda pentru Liviu Dragnea! Seful PSD Vaslui il ridica in slavi "Eu v-am spus ca ma lupt pentru sanatatea domnului Orban. Domnia sa luptand pentru caracterul istoric al PSD uita din ce partide a facut parte. Uita ca a facut parte din alianta DA sau ca a facut parte din trupa de sustinere a domnului Iliescu, care a masurat niste succese masive privind libertatile omului. Domnul Orban nu are pic de simt critic, nu realizati nimic raspunzand la aceste impulsuri pe care vi le transmit unii. ...