Dumitru Coarna, despre legea radarelor la vedere: „Cine va obliga sa nu respectati legea? Intrebati-l pe Huidu!”

dumitru coarna

Radu Buzaianu a vorbit in direct, prin telefon, in emisiunea ”Buna, Romania!”, de la B1 TV, cu presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC), Dumitru Coarna, despre legea radarelor la vedere. Pana la urma, cei doi s-au contrat serios pe seama acestui subiect sensibil.

'Lucrurile scapa de sub control. Daca-n 2017, in conditiile in care aveam monitorizare cat de cat rezonabila a vitezei de deplasare, am avut 1.951 de morti, in 2019, sunt convins ca vom sari peste 2.000 de morti. In conditiile in care avem aceasta infrastructura neancorata in realitatea rutiera, suntem mobilizati sa reducem viteza, s-o adaptam la aceasta infrastructura' a spus Dumitru Coarna, la B1 TV.

'Da, dar sa stiti ca viata noastra nu se prelungeste. Daca reducem viteza, petrecem jumatate din vietile noastre pe drum' a punctat Radu Buzaianu.

'Te duci la moarte sigura'

'Eu am participat, la fata locului, la multe accidente rutiere, dvs. nu! Asta e diferenta intre noi. Sigur ca, daca avem o infrastructura corecta, lucrurile sunt intr-o alta logica. Ati vazut acel accident pe de Bucuresti-Targoviste. (Afla cine este victima accidentul din judetul Dambovita, de care vorbeste Dumitru Corana – n.r.) Acolo, cu 120 de km/h, te duci la moarte sigura. Marea problema in noul Cod Rutier este presemnalizarea radarelor. In situatia in care administratorul drumurilor nu monteaza acele panouri, vom fi in imposibilitatea de a aplica amenzi cand constatam o incalcare a legii', a mai afirmat Coarna.

Buzaianu a intervenit critic: 'In loc sa se monteze tufisuri la fata locului ca sa ascundem masinile de politie, in loc de tufisuri presemnalizam radare'.

'Intrebati-l pe colegul dvs. Huidu, prefera un tufis decat sa aiba trei morti pe constiinta. Prefera un tufis decat sa doarma in fiecare seara cu trei morti in cap? Intrebati-l pe Huidu, care tot timpul ne lua la misto cu tufisul. Panda e o activitate polieteneasca universal valabila. Cine va obliga sa nu respectati legea? De ce va e teama de radare presemnalizate, daca respectati legea?' a afirmat Dumitru Coarna, la B1 TV.

'Amenda e ultima problema, viata si integritatea corporala e problema de baza aici' a subliniat presedintele SNPPC, care nu crede ca vor fi montate radarele.

Nici politistii rutieri nu vor radarele la vedere. I-au scris lui Klaus Iohannis sa nu promulge legea.

