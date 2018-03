Dumitru era facut praf si repeta despre iubita lui: „Am prins-o In pat cu frate-meu!” :o Atunci o tanara s-a apropiat de el si i-a spus ceva. E incredibil ce i s-a intamplat peste cativa ani. Si-a dat seama ca i-a zis adevarul

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ne-am sarutat la 20 de ani si ne-am casatorit la 50 Bineinteles, citind titlul povestirii mele, va puneti intrebarea: de ce a trebuit sa asteptam 30 de ani pentru a finaliza ceea ce incepuseram in adolescenta? Privind inapoi, singurul raspuns pe care il pot da este: asa ne-a fost scris. Numele meu este Maria Suciu. Am 51 de ani, locuiesc in Craiova si, de cateva luni, sunt casatorita cu Dumitru Suciu, omul alaturi de care am trait doua dintre cele mai frumoase momente ale vietii: primul sarut si noaptea nuntii. Nimic deosebit, veti spune: o poveste de dragoste normala, intre doi tineri care se iubesc. Numai ca nu e chiar asa, intre cele doua evenimente avand loc o pauza de nu mai putin 30 de ani. De ce a trebuit sa treaca atata ...