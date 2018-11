Dumitru Oprea: "Alt veac romanesc alaturi de Europa si NATO"

Dumitru Oprea

Deputatul PNL Dumitru Oprea a remis pe adresa redacţiei următoarea declaraţie politică:

"În ciuda dificultăților şi a problemelor create de guvernarea PSD-ALDE, 1 Decembrie 2018 ne oferă, totuşi, câteva motive de optimism. Acestea vin din istoria trecută şi din cea recentă, din momentele de succes ale țării noastre care se datorează în totalitate românilor, înaintași sau contemporani.

​La 100 de ani de la Marea Unire ne îndreptăm gândul cu multă admirație spre cei care au înfăptuit, în condiții dificile pe scena europeană, la 1918, visul românilor de a fi una cu țara: moldoveni, ardeleni, munteni. Poate această reușită nu este percepută astăzi aşa cum se cuvine de toți românii. Însă, momentul 1 Decembrie 1918 nu este o lecție pe care să o consemneze doar istoricii, ci reprezintă un eveniment la care ne putem raporta oricând ne este mai greu.



În 100 ani, țara noastră a fost deseori zbuciumată, supusă schimbărilor influenţate de marea scenă a politicii mondiale sau de prefacerile interne. Am simţit din plin consecințele devastatoare ale manifestării extremelor, fie ele de dreapta sau de stânga. România a traversat cinci decenii de dictatură comunistă, iar efectele se răsfrâng, din nefericire, și astăzi. În același timp, eliberată de sub comunism, România a înregistrat şi succese remarcabile, de fiecare dată când și-a păstrat busola și a urmat idealurile naționale, pro-occidentale.



Astăzi, la 100 de ani de la Marea Unire, suntem membri NATO şi ai Uniunii Europene, după ce am traversat deșertul comunismului și înnegurații ani ’90. Ca și înfăptuirea României Mari, integrarea în NATO și UE au fost posibile datorită unor elite conducătoare, care și-au pus munca în slujba idealurilor naționale.



Analizând realizările țării noastre în raport cu istoria recentă, putem, totuşi, să privim cu optimism spre viitor și spre oportunitățile pe care avem şansa să le fructificăm alături de membrii cluburilor selecte din care facem parte.



Un popor trece prin multe momente de cumpănă, dar le depășește cu succes doar atunci când are un vis și ține o cale neabătută. Iar calea noastră este alături de Europa și de NATO.



La Mulți Ani, România!"

