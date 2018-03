„Dumnezeu sa te ierte, fata frumoasa. Ai lasat mostenire numai melodii frumoase celor care te-au iubit”. A intrat cu masina sub un TIR. Anuntul trist facut de Carmen de la Salciua

carmen

Considerata una dintre cele mai frumoase cantarete de muzica populara din Ardeal, Ramona Fabian a murit in urma cu sase ani intr-un teribil accident rutier. Desi au trecut ceva ani de la tragicul eveniment, Carmen de la Salciua nu a uitat-o pe indragita artista si a postat un mesaj emotionant pe Facebook.

Carmen de la Salciua a postat pe retelele de socializare un mesaj dedicat regretatei cantarete Ramona Fabian. Mesajul artistei a fost apreciat de fanii acesteia.

„Dumnezeu sa te ierte, fata frumoasa! Ai lasat mostenire numai melodii frumoase celor care te-au iubit!”, a scris artista pe reteaua de socializare, unde a distribuit si un clip de-al Ramonei Fabian, „Pune sare-n mamaliga”.

Fanii artistei au reactionat imediat: „A fost unicata prin felul ei de a fi si prin ceea ce a cantat. DUMNEZEU sa o odihneasca in pace, sa ii fie iertate toate pacatele”, „Dumnezeu s-o odihneasca in pace!”, „Asa este”, „Frumos mesajul tau”, sunt doar cateva dintre mesajele primite de Carmen de la Salciua pe Facebook.

A intrat sub un TIR

Cantareata de muzica populara Ramona Fabian a decedat in 2013 intr-un accident rutier care a avut loc in localitatea Mihai Viteazu din judetul Mures. Frumoasa cantareata de 34 de ani a fost la Bucuresti, unde si-a condus prietenul la aeroport si se intorcea acasa, in localitatea Marasesti, comuna Band, judetul Mures. Intr-o curba periculoasa, aceasta a pierdut controlul volanului si a intrat direct sub un TIR. In urma impactului violent, Ramona Fabian a decedat pe loc, masina acesteia fiind pur si simplu strivita. Medicii au gasit la fata locului doar un ghem de fiare, intre care se afla, fara viata, Ramona.

Carmen de la Salciua si Culita Sterp formeaza un cuplu de succes atat pe scena, cat si in realitate. Anul trecut, pe 21 septembrie, cei doi au hotarat sa faca si pasul cel mare: nunta. Datorita sotiei s-a apucat de muzica, iar acum cei doi au sute de concerte pe an, in tara si peste hotare.

