Dumnezeule, asa arata Iri in tinerete?! Nu se uita nimeni la el, chiar daca era bogat… Pana si Monica ar fi fugit de el. Imagini jenante cu Irinel Columbeanu, tanar, gras si cu plete!

Cum in tineretea lui Irinel Columbeanu nu existau cluburi, Gabi Balint, fostul mare fotbalist al stelei a dezvaluit ca in anii 80 mergea periodic la ceaiuri dansante alaturi de Irinel Columbenau: „In gasca noastra de prieteni era si Irinel Columbeanu. De regula, el era responsabilul pentru aducerea sticlelor de whisky si a cartuselor de tigari straine”, a povestit Gabi Balint. „Cand ne vedeam ascultam muzica, dansam, unii mai si beau cate-un paharel, dar totul era cu masura. Nu faceam haos”, a adaugat Balint.

Evenimentul Zilei noteaza un lucru foarte putin stiut: Irinel Columbeanu (56 ani) a fost recrutat de Securitate pe 15 octombrie 1980, in „baza sentimentelor patriotice”, pentru ca „a dat dovada de sinceritate” si pentru ca „are calitati in ceea ce priveste munca informativa”, nota ofiterul care l-a luat in evidenta.

De exemplu, o nota informativa din 21 octombrie 1985, semnata de Columbeanu, dezvaluie un episod petrecut in Atena – Grecia. El arata ca, in perioada respectiva, a facut o excursie, cu doua masini, in Grecia si Turcia, impreuna cu Gabriel (Puiu) Popoviciu si cu Radu Dimofte. „In ultima zi a calatoriei, cand trebuia sa ne intoarcem in tara, Radu Dimofte a refuzat sa-si incarce valiza in portbagaj, sustinand ca el ramane in Grecia”, arata Columbeanu in nota transmisa Securitatii. El continua, aratand ca niciun moment in perioada sejurului nu a banuit intentia lui Dimofte de a nu se intoarce in tara, neavand vreun indiciu in acest sens. Astfel, in viziunea de atunci a lui Columbeanu, Dimofte a fost un „tradator” – informeaza evz.ro.

O alta nota informativa semnata de viitorul milionar capitalist o caracterizeaza pe creatoarea de moda Doina Levintza. Astfel, pe 23 mai 1984, Irinel Columbeanu relata despre aceasta ca „a fost casatorita cu fostul regizor de televiziune Alexandru Bocanet”, „ca este o femeie desteapta” si ca alaturi de noul sot, Dan Coman, dispune „de o situatie materiala buna”. In acest sens, „cu toate ca nu se manifesta ostil fata de regimul nostru, in unele cercuri intime, modul in care comenteaza diferite aspecte ale vietii cotidiene de la noi duce la concluzia ca cei doi nu sunt atasati politicii duse de regimul nostru”, arata Irinel Columbeanu intr- o alta nota transmisa Securitatii. Creatoarea de moda nu a dorit sa comenteze aceste dezvaluiri, potrivit b365

