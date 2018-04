Dumnezeule, ti se face pielea de gaina! Ce s-a intamplat in casa Ionelei Prodan, dupa cateva zile de la inmormantare. Unchiul Anamariei Prodan, in lacrimi: „A crezut ca…”

Ionela Prodan a fost condusa pe ultimul drum in urma cu doar cateva zile, iar Anamaria Prodan inca nu poate accepta faptul ca parintele ei nu mai este printre noi.

Anamaria Prodan a trecut printr-o intamplare care i-a dat fiori pe sina spinarii, petrecuta in casa in care Ionela Prodan a trait o buna parte din viata ei.

Cristi Brancu, prieten apropiat al Anamariei Prodan, a dezvaluit ce s-a intamplat in casa Ionelei Prodan, la doar cateva zile de la inmormantarea marii artiste.

„Ana a fost ieri la casa si are tot timpul senzatia ca mama trebuie sa coboare scarile si sa vina. La un moment dat, a venit un unchi si Ana a spus, ca mama ei: <Neicule, tu esti?>. Vocea Anei seamana cu cea a Ionelei, asa ca unchiul a crezut ca o aude pe Ionela si a venit plangand la Ana.”, a povestit Cristi Brancu, la „Agentia Vip.”

Anamaria Prodan a intrat in posesia intregii averi a Ionelei Prodan, iar Anca, sora ei cea mica a avut un motiv intemeiat pentru care a renuntat la partea sa de mostenire.

„Anca stie ca Ana e lasata de mama ei sa gestioneze averea si nici nu a deschis discutia despre mostenire. Anca nu stie si nici nu a interesat-o, cand a venit in Romania, cati bani avea mama ei in cont si ce se intampla cu banii. Era stablit dinainte ca totul ramane in mainile Anei si gestioneaza ea tot. Practic, nu s-a schimbat nimic, doar ca vor dura mai mult actele de succesiune si de preluare a tuturor bunurilor. Ieri, am fost in vizita la Anamaria si am stat in curte. Anca, sora din America, nu-si doreste nimic din tot ceea ce inseamna averea aflata in Romania. Din ceea ce exista in America, ea isi va alege ce isi doreste. Anca si Ana s-au inteles foarte bine si Ana a <crescut-o> pe Anca.”, a mai spus Cristi Brancu, la „Agentia Vip”.

