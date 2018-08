Dupa 2 ani petrecuti in captivitate, acest condor este eliberat

Sayani este numele unui condor andin care in anul 2012 a fost salvat de catre Politia din Catamarca si gazduit timp de 2 ani in Gradina Zoologica din Buenos Aires. Conform datelor medicale, in momentul in care a fost adus aici condorul era foarte slabit si deshidratat, cel mai probabil din cauza otravirii.

In cazul in care otravirea nu a atins cote maxime, condorii pot fi capturati si tratati corespunzator. Toatele procedurile destinate recuperarii acestor pasari sunt costisitoare si se intind pe o perioada destul de lunga de timp.

Ingrijit de oameni priceputi, condorul si-a revenit complet, iar acum putea fi redat mediului natural unde ii era locul. In Cuesta del Portezuelo, Sierra de Ancasti, Catamarca, s-au adunat o multime de localnici, care respectand traditia au initiat o atmosfera specifica vechilor comunitati incase pentru a-i ura bun venit condorului in habitatul sau.

Cu totii aveau privirile atintite spre Sayani care statea pe o stanca si nu-si gasea inca puterea de a-si lua zborul. A fost nevoie de cateva minute bune pentru ca Sayani sa se poata desparti de cei care i-au salvat viata. Acesta isi intorcea capul spre ei, parca spunandu-le dintr-o privire ca viata lui le-o datoreaza in totalitate.

Cand momentul emotionant de despartire a luat sfarsit, condorul si-a intins aripile si si-a luat zborul spre inaltimi. Aplauzele tuturor au marcat bucuria imensa pe care au simtit-o in momentul in care condorul si-a recapatat libertatea.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.