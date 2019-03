Dupa 3 operatii intr-o saptamana, Andreea Balan a primit un nou diagnostic crunt. Ce se intampla cu ea acum

Calvarul pentru Andreea Balan a inceput in urma cu trei saptamani, cand trebuia sa o aduca pe lume pe cea de-a doua fiica a sa. In timpul operatiei de cezariana inima sa s-a oprit, iar de atunci au mai urmat alte doua operatii pentru a i se extirpa cheagurile de sange aparute in dreptul taieturilor.

Dupa 3 operatii intr-o saptamana, Andreea Balan a primit un diagnostic crunt

In urma cu o seara, artista a fost externata si a putut ajunge dupa atata chin in caminul sau, alaturi de familie. „E greu cu durerea fizica, dar cel mai greu de suportat este dorul de familia mea, de fetele mele si mai ales de micuta Clara care a implinit trei saptamani de viata si pe care am vazut-o in aceasta perioada doar in poze si filmulete. Abia astept sa ajung acasa sa le pup si sa le iubesc”, a scris vedeta in dreptul unei fotografii in care George, sotul ei, le tine pe Maya si Clara in brate.

Artista este in depresie

Insa, peste aceasta trauma nu se trece usor, apropiatii ei chiar spunand, acum cateva zile, ca este extrem de imprevizibila. „Toti ne asteptam ca sa aiba un anumit comportament, data fiind situatia critica prin care a trecut! Insa, ea este total imprevizibila! De pilda, daca toate femeile care au devenit mame au o fixatie cu greutate, Andreea nici nu se gandeste la asa ceva! Sincer, nu a vrut sa se cantareasca deloc in aceasta perioada, macar sa vada cat de tare au afectat-o interventiile chirurgicale! Nu este bine ce face! Are burta lipita si poate daca ar tine cont de greutate, ar merge si pe un tratament cu vitamine”, au spus apropiatii artistei pentru WOWbiz.ro.

