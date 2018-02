Dupa 76 de ani petrecuti impreuna, doi soti, nascuti in zi consecutive, au murit unul langa celalalt, in aceeasi zi, tinandu-se de mana

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O poveste de dragoste ca-n filme, care, cu siguranta va fi ecranizata intr-o buna zi, s-a incheiat la inceputul acestei saptamani, relateaza tabloidul The Mirror. Un barbat si o femeie, care au fost prieteni de la 17 ani si s-au casatorit cativa ani mai tarziu, au murit tinandu-se de mana, intr-un azil, in aceeasi dimineata, la varsta de 93 de ani. Asistentele si cadrele medicale de la azilul unde se aflau cei doi batranei, au spus ca au vazut in premiera o iubire ca a lor. Maire si Gerry, doi irlandezi, nascuti in zile consecutive, in acelasi an, s-au cunoscut pe cand aveau 17 ani si s-au casatorit noua ani mai tarziu. Gerry era comandant in armata pensionar si era profesor doctor, titlu pe care l-a luat cu ajutorul sotiei sale ...