Dupa ce a atacat-o dur pe Maria Constantin, Marcel Toader face dezvaluiri fara perdea si despre fosta sotie, Gabriela Cristea: ”Cheltuia pe luna…”

Marcel Toader si ”mama adoptiva” a Gabrielei Cristea au discutat fata-n fata si au dezbatut subiectul ”casniciile lui Toader”. Afaceristul a dezvaluit cat a cheltuia Gabriela Cristea pe luna.

Dupa ce a atacat-o dur pe Maria Constantin, Marcel Toader a trecut si la Gabriela Cristea, fosta lui sotie. ”Mama adoptiva” a Gabrielei Cristea sustine ca prezentatoarea TV a plecat din casnicia cu afaceristul doar cu 50 de lei.

”Gabriela cheltuia 37000 de ron pe luna. (…) Ea m-a cerut in casatorie. Unde am cerut-o in casatorie pe Gabriela era camera de hotel 1200 de euro pe noapte”, a declarat Marcel Toader pentru ”Xtra Night Show”.

Conform surselor, Maria Constantin si Marcel Toader au mers la notar pentru a solicita divortul, urmand ca in cateva saptamani sa fie amandoi doi oameni liber. Acestia au 30 de zile la dispozitie timp sa se gandeasca daca vor cu siguranta sa faca acest pas, termenul fiind pe 13 septembrie.

Marcel Toader s-a casatorit cu Maria Constantin in septembrie 2015. In varsta de 30 de ani, artista de muzica populara a mai fost casatorita o data, in timp ce fostul rugbist, de 54, are cinci mariaje esuate pana in prezent.

