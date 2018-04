Dupa ce a cantat la capataiul Ionelei Prodan, Marioara Man face declaratii sfasietoare: Ce s-a intamplat in timpul slujbei: „Oamenii priveau si…”:

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Joi a fost o zi trista pentru toti cei care au iubit-o si au apreciat-o pe Ionela Prodan! Regretata artista a fost condusa pe ultimul drum. Marioara Man si Gheorghe Turda au cantat la capataiul Ionelei Prodan, moment in care durerea a devenit sfasietoare pentru toti cei care au cunoscut-o si au iubit-o pe Ionela Prodan si erau prezenti in capela. Dupa ce i-a adus un ultim omagiu Ionelei Prodan, Marioara Man a facut declaratii emotionante in emisiunea „Rai da’ Buni”. „Condoleante familie si poporului roman. O valoare a folclorului romanesc… Am ales sa cant si am ales un cantec bisericesc pe care nu l-am cantat niciodata la o inmormantare. M-am gandit ce as putea face eu pentru artista si prietena ...