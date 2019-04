Dupa ce a fost furata de taximetrist, cantareata s-a trezit drogata in club! Maria Andria a trecut prin momente cumplite

Maria Andria google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Maria Andria este cea mai recenta cucerire a cunoscutului Chef Scarlatescu. Cantareata a declarat ca a trait in Romania cele mai groaznice lucruri posivila. Una dintre marturiile socante ale artistei cipriote il are in centru pe un taximetrist care, conform artistei, a rapit-o si a dus-o la manele si bowling, ea crezand ca ii vrea...organele. In urma cu ceva timp, Maria Andria sustine ca si-a vazut moartea cu ochii dupa ce, sustine ea, i s-ar fi pus droguri in bautura. Artista a fost legata de targa si dusa de urgenta la spital. La 28 de ani, grecoaica – ciprioata Maria Andria isi cauta succesul in cariera si prin tara noastra. De profesie cantareata, in ultimii ani a tot facut naveta Cipru – ...