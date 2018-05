Dupa ce a fost prins cu MINCIUNA, George Maior REFUZA sa mai vina in Romania: S-a ajuns sa se apeleze la ministrul de Externe

George Maior refuză să mai vină în România, la audierile din Comisia SRI, după ce a fost prins cu minciuna! Chemarea din nou la Bucureşti a ambasadorului României în SUA, George Maior, pentru a fi audiat la Comisia parlamentară de control al activităţii SRI, este incertă, în condiţiile în care nu a fost identificată deocamdată forma legală de decontare a cheltuielilor de deplasare a acestuia.

La una dintre audierile precedente, George Maior era în concediu, a precizat marţi preşedintele Comisiei SRI, senatorul PSD Claudiu Manda.

El a afirmat, într-o conferinţă de presă, că a discutat acest aspect cu ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, scrie agerpres.ro.

"În cursul zilei de azi am avut o discuţie cu domnul ministru de Externe, în care l-am rugat să ne sprijine - noi am trimis şi adresă oficială şi am vrut să vedem care este stadiul acelei adrese oficiale - privind invitarea domnului Maior la Comisia de control al activităţii SRI. Ne-a spus că audierea precedentă a coincis cu concediul domnului Maior şi cea de-a doua (...) a coincis cu venirea în ţară a domnului Maior pe nişte chestiuni care vizau Ministerul de Externe şi că se pune problema în acest moment cine suportă costurile de deplasare a domnului Maior", a informat Manda.

Potrivit acestuia, urmează să se vadă cum se pot deconta cheltuielile de deplasare. "Rămâne să vedem dacă în regulamentul comisiei există prevederea aceasta - la comisiile de anchetă a existat prevederea ca, atunci când se doreşte invitarea la comisie a unor persoane şi e nevoie de suportarea costurilor, să se facă această suportare a costurilor. Rămâne să vedem şi să discutăm cu cei de la MAE şi la Secretariatul general al celor două Camere eventual chestiunea aceasta şi să vedem care va fi perioada sau data la care domnul Maior poate să vină la comisie", a explica senatorul PSD.

Preşedintele Comisiei de control al SRI, Claudiu Manda, declara, pe 12 aprilie, după audierea fostului şef al ANI, Horia Georgescu, că s-a ajuns la concluzia că George Maior a minţit la audieri când a susţinut că îl cunoaşte vag pe acesta. Manda a spus că i se va cere lui George Maior să vină de urgenţă la comisie pentru a discuta.

