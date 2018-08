Dupa ce a incitat la proteste masive, Klaus Iohannis condamna Jandarmeria, nu și pe huligani

Președintele Klaus Iohannis a reacționat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, după protestele din Piața Victoriei. După ce, în ultimele luni, a incitat la proteste masive, prin declarațiile sale publice, și a calificat mesajele suburbane lansate în spațiul public drept “opinii politice”, Iohannis a condamnat, într-o postare pe Facebook, intervenția Jandarmeriei, dar nu și violențele The post După ce a incitat la proteste masive, Klaus Iohannis condamnă Jandarmeria, nu și pe huligani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.