Dupa ce a invins lupta cu cancerul, Edith Gonzalez se bucura de viata din nou!

edith gonzalez

Celebra actrita s-a luptat din greu cu cancerul. Edith Gonzalez a primit diagnosticul crunt in anul 2016 si a fost nevoita sa urmeze un tratament agresiv de chimioterapie.

Dupa ce a trecut prin cele mai grele clipe din viata ei, actrita a reusit sa se puna pe picioare si sa nu-si piarda increderea in ea. Din cauza tratamentului de chimioterapie, Edith Gonzalez si-a pierdut parul, insa acum pare ca totul se indreapta spre bine.

Edith Gonzalez a inceput sa se bucure din nou de viata, dupa ce a fost diagnosticata cu cancer. Actrita a inceput sa calatoreasca in toata lumea. Recent, vedeta a fost in Thailanda, acolo unde s-a bucurat de tot ceea ce a vazut in jurul ei.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.