Dupa ce a plecat din televiziune, Madalin Ionescu nu s-a mai angajat nicaieri. Acum lasa masca pe toata lumea, tocmai ce a anuntat: „Profit de ocazie pentru a…”

Fostul prezentator de televiziune Madalin Ionescu a venit cu o propunere pentru Ilie Nastase, dupa ce acesta a fost prins baut la volan.

Ilie Nastase a ajuns pe mana politiei saptamana trecuta, dupa ce a fost prin baut la volan. S-a iscat un mare scandal, toata lumea dandu-si cu parerea despre cele intamplate cu fostul mare campion la tenis. Incidentul in care a fost implicat Ilie Nastase a ajuns si in presa internationala.

Foostul prezentator de televiziune Madalin Ionescu si-a spus si el parerea despre cazul lui Ilie Nastase, venind cu propunerea de a fi soferul legendarului sportiv. “Propunere pentru Ilie Nastase …??”, a scris Madalin Ionescu in mediul virtual.

“Profit de ocazie pentru a-mi spune si eu pararea despre Ilie Nastase. Un tip contondent, un tip slobod la gura, un personaj atipic, asa cum il stim cu totii. De aia a fost iubit, de aia e adulat in continuare. Cred ca sunt gesturi pe care nu ar trebui sa le facem in viata in nicio circumstanta. unul dintre acestea ar fi sa nu te urci baut la volan, ca sa nu zic beat. este clar, este periculos si pentru tine, si pentru ceilalti. Este inadmisibil. pe de alta parte, imaginile cu Ilie Nastase pus la pamant, incatusat, mi s-au parut asa prea de tot, mult prea mult. Sunt personaje care cred ca intra cumva intr-o sfera a simbolurilor nationale.

Ilie Nastase, ca vrem, ca nu vrem, face parte din aceasta panoplie a marilor sportivi. Si aceste persoane ar trebui tratate un pic altfel, pentru ca au adus beneficii de imagine majore Romaniei, o tara cu mari probleme din acest punct de vedere. Mi se pare ciudat. Cum ar fi ca nadia, dupa ce a fost la un eveniment si a baut doua pahare de A…., sa fie oprita de politie, pusa la pamant, incatusata fara sa fi fost agresiva… Oricum, sub nicio forma nu ar trebui sa vezi asa ceva. Sau, in cazul lui Hagi…

Nu cred ca se poate rezolva criza de imagine a Politiei Romane dupa cazul politistului pedofil prin astfel de gesturi. E prea mult…

Sunt oameni pe care nu poti sa-i deranjezi in acest fel, pentru ca vrand-nevrand, aceste imagini, aceste informatii fac inconjurul lumii. Cred ca trebuia gasita alta metoda pentru tot ceea ce a insemnat Ilie Nastase, ar fi trebuit ca politistii sa reactioneze altfel. Inca o data, nu cred ca rezolvam criza de imagine a Politiei Romane prin astfel de gesturi, batandu-ne cu alcoolicii sau cu cei care beau prin trafic…

Ii spun lui Ilie ca sunt liber de ceva timp. Daca are nevoie de sofer, n-am nicio problema. Conduc foarte bine, n-am incidente. N-am avut incidente in trafic, nici greseli. Deci, Ilie, daca ai chef, iti stau la dispozitie”, a mentionat Madalin Ionescu intr-o inregistrare video facuta pe pagina sa de Facebook.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.