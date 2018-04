Dupa ce a urcat beat la volan si si a ucis iubita insarcinata a fost condamnat la inchisoare cu suspendare Cum a fost posibil google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Barbatul de 32 de ani din comuna Sona, care a provocat in urma cu un an de zile accidentul rutier in care au murit iubita acestuia insarcinata, de 24 de ani, si fiica femeii in varsta de 2 ani, a fost condamnat la inchisoare cu suspendare. Decizia a fost pronuntata la Judecatoria Blaj in 19 aprilie 2018. Decizia de condamnare la inchisoare cu suspendare a fost aplicata desi anchetatorii au constatat ca soferul vinovat, Ioan Pipis, era sub influenta bauturilor alcoolice in momentul producerii accidentului si avea o alcoolemie in sange de 1.01 la mg/l alcool pur in aerul expirat. Inculpatul a f ...