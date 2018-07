Dupa ce s-au intors din vacante, Bambinele isi planifica sarcinile: "Ar fi perfect sa fim insarcinate in acelasi timp"

bambinele

Raluca si Denisa de la Bambi sunt in culmea fericirii de cand au amandoua iubiti care le rasfata ca pe doua printese.

Chiar daca au impartit totul, inclusiv scena timp de mai bine de 20 de ani, Bambinele au plecat in vacante separatat, fiecare cu amorezul ei.

"E scump in Mykonos, unde a fost Raluca, de aceea nici nu ne facem vacantele impreuna. Am zis ca merg in alta parte. Eu sunt foarte zgarcita de cand am afacerea mea. Eu am fost la Bodrum, mie imi plac vacantele linistite. Am avut o perioada tumultoasa, el nu stia ca mergem in vacanta, am facut un bagajele. Parintii mei au fost cu mine si cu Mircea in Bodrum. Ei se inteleg foarte bine, nu ne invadeaza spatiul. Pe mama lui o stiu, tatal lui sta in Maramures si nu am ajuns. Ar fi perfect sa fim insarcinate in acel timp.", a spus Denisa Tanase, in timpul unei emsiuni tv.

Au impreuna multe lucruri in comun, dar iata ca Bambinele vor sa ramana si insarcinate in acelasi timp.

"Eu am fost la Mykonos, am facut plaja. Abia acum am descoperit lucrurile tinerilor ca eu inainte munceam tot timpul. Am stat o saptamana. Si eu ma inteleg bine cu soacra mea, cum e si normal. Ar fi bine sa ramanem insarcinate in acelasi timp. Asa am pune pauza carierei amandoua in acelasi timp. Recent am cantat fara Denisa si a fost groaznic.", a spus Raluca Tanase, la o emisiune tv.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.