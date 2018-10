Dupa criticile de regres in justiție venite din CE, Tudorel Toader primește o noua lovitura: Protest la Ministerul Justiției

Miercuri, 3 octombrie, începând cu ora 12.00, peste 300 de sindicaliști din Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor vor protesta în fața Ministerului Justiței. Oamenii îl acuză de indolență și incompetență pe Tudorel Toader. Înainte de protest, sindicaliștii vor merge la sefiul ANP pentru a îi cere demisia lui Marin Dobrică, directorul general al Administrației, reprezentanții sindicatului susținând că acesta a fost împuternicit ilegal în funcție.

"La protest participă membri din cele 32 de sindicate afiliate la Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor, dar și sindicaliști din Confederația Națională Sindicală "Cartel Alfa" și Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual în prealabil fiind cerută o întâlnire cu reprezentanții Ministerului Justiției pentru a discuta nemulțumirile angajaților din penitenciare.

Lista de revendicări include:

condiții de lucru mai bune – ministrul Justiției a promis acum 1 an standarde privind condițiile de lucru in penitenciare si un plan multianual de investiții, dar nu s-a ținut de cuvânt. In schimb, bugetul pentru investiții a fost redus la jumătate.

plata orelor suplimentare restante – in continuare sunt peste 1 milion de ore suplimentare restante neplătite. Ministrul Justiției s-a angajat acum 6 luni la ca reacție la refuzul unor colegi de a intra in serviciu ca acestea vor fi plătite, dar nu s-a ținut de cuvânt.

stoparea împuternicirilor ilegale – cerem reluarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de management superior si încetarea practicii de vasalizare prin împuterniciri, unele deja ilegale prin depășirea limitei de 1 an permisa de lege. Chiar directorul general al ANP Marian Dobrică este ilegal împuternicit de 4 luni.

eliminarea discriminărilor salariale – cerem aplicarea legii cadru a salarizării (L153/2017) si pentru personalul din sectorul de apărare ordine publica si siguranță națională începând cu octombrie 2018.

aprobarea Statutului polițistului de penitenciare – cerem ministerului Justiției sa includă si observațiile sindicatelor in proiectele transmise, prin forțarea procedurii de avizare, la Parlament.

încetarea abuzului asupra pensionarilor – cerem eliminarea din legislație a scamatoriei legislative prin care, începând cu 15 septembrie 2017, au fost reduse cu peste 30%, prin ordonanță de urgenta, pensiile angajaților din penitenciare, polițiștilor si militarilor.

plata integrala a orelor suplimentare curente – cerem ministrului Justiției sa aplice corect prevederea legala obținută in Parlament de către sindicate referitor la plata orelor suplimentare, din ordinul acestuia (OMJ 2721/2018) fiind practic eliminate arbitrar de la plata peste 50% dintre orele suplimentare nerecuperate.

Dacă aceste revendicări nu vor primi un răspuns pozitiv concret, vom continua acțiunile în instanțele civile și penale împotriva ministrului Justiției și vom recurge la blocarea activității penitenciarelor ca urmare a refuzului angajaților de a lucra în condiții de lucru improprii", transmit sindicalistii.