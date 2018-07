Dupa despartirea de Liviu Varciu, Anda Calin face senzatie pe retelele de socializare! Cum arata in costum de baie, dupa ce a nascut

Anda Calin, fosta iubita a lui Liviu Varciu, arata senzational, chiar daca nu a trecut niciun an de cand a nascut.

Tanara si-a reluat activitatile de modelling si este din ce in ce mai indrazneata. Anda Calin a postat cateva imagini in costum de baie si se poate vedea ca are o silueta perfecta.

Fotografiile ei au strans sute de like-uri.

