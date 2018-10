Dupa fapta si rasplata

Trei tipi mor si ajung la Poarta Raiului. Sf. Petru ii intreaba:

– De cate ori v-ati inselat nevestele?

– Eu niciodata in 30 de ani de casnicie, raspunde primul.

– Foarte bine, uite ai aici un Mercedes, sa te plimbi prin Rai.

– Eu o singura data in 40 de ani de casnicie, spune al doilea.

– Nu e chiar atat de grav, se iarta. Uite un Opel, sa mergi cu el prin Rai.

– Eu de vreo 10 ori in 20 ani de casnicie, raspunde ultimul.

– Aoleu, ce rau ai fost. Insa, pentru ca ai fost cinstit, uite un Logan.

Dupa ceva timp, se intalnesc cel cu Loganul si cel cu Mercedesul la un stop. Cel cu Mercedes plangea.

– De ce plangi, omule? Ce s-a intamplat?

– A murit nevasta-mea ieri…

– Asa, si?

– Si am vazut-o azi prin Rai… Se plimba pe role!

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.