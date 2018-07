Dupa luna de miere

Se termina luna de miere iar tanara sotie se plange mamei sale:

– Mama, deja am avut prima cearta serioasa in familie.

– Nu-ti fa griji, draga mea, asta se intampla in orice casnicie.

– Da mama, dar cu cadavrul ce fac?

