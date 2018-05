Dupa moartea Ionelei Prodan, o alta veste trista in lumea muzicala! O cantareata de muzica populara, in coma, la spital

Maria Butaciu

Indragita interpreta de muzica populara, Maria Butaciu, se afla in prezent la spitalul Floreasca, fiind in coma. Cadrele medicale se straduiesc sa ii salveze viata, dupa ce a suferit un accident vascular.

Maria Butaciu este recunoscuta in Romania pentru piesele de dor si dragoste care le-au cucerit inimile romanilor. Cantareata de muzica populara se afla in coma la spitalul din Capitala de mai bine de saptamama. Fiica ei o supravegheaza in permanenta si este pur si simplu disperata, scrie A1.ro.

Maria Butaciu, in varsta de 78 de ani, este o interpreta de muzica populara romaneasca din Ardeal. In 1961, prin concurs, s-a alaturat Ansamblului Ciocarlia al Ministerului de Interne din Bucuresti. Este o interpreta a cantecelor indeosebi din zona Bistrita-Nasaud.

Ionela Prodan a murit pe 16 aprilie 2018

Lumea muzicii populare este in doliu dupa ce Ionela Prodan, doamna muzicii populare oltenesti s-a stins din viata intr-un spital din Capitala. Ionela Prodan a fost condusa pe ultimul drum pe 19 aprilie 2018, iar la ceremonia de inmormantare au participat sute de oameni.

