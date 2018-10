Dupa o noapte de betie, sotul se trezeste cu un ochi vanat. Nu se astepta ca sotia sa-l trateze asa

mahmur

Un barbat a povestit pe retelele sociale cum a fost tratat de sotie dupa ce s-a intors acasa dupa o betie crunta.

“M-am trezit cu o mahmureala puternica. Cu o seara inainte fusese petrecerea de Craciun a firmei la care lucram. Nu prea beau alcool de obicei, dar bauturile alea nu prea aveau gust de alcool. Nici macar nu-mi aduceam aminte cum am ajuns acasa. Aveam senzatia ca am facut ceva gresit si ca urma sa aflu exact ce.

M-am fortat sa ma ridic din pat. Pe noptiera era un pahar cu apa, o folie de aspirina si un trandafir rosu. Ciudat! In dormitor totul era aranjat. Pe scaun erau asezate cu grija hainele pe care le purtasem la petrecere. Iau doua aspirine si intru la baie. Ma uit in oglinda. Aveam un ochi vanat. Doamne, ce ma durea. Pe oglinda de la baie era un bilet.

“Dragul meu, micul dejun e pe masa din bucatarie. Am plecat mai devreme in piata sa iau ingredientele pentru placinta ta preferata. Am sa o fac diseara. Te iubesc. ”

Biletul era semnat cu doua buze rujate. Ciudat!

De abia ma tarasc in bucatarie. Baiatul nostru isi manca cerealele stand la masa din bucatarie si jucandu-se pe tableta.

– Auzi, ce s-a intamplat aseara?

– Ai venit aseara pe la trei. Erai beat crita. Ai cazut peste masa din sufragerie si ai rupt-o. Ai vomitat pe hol si apoi te-ai lovit cu fata de usa de la dormitor. De acolo ai ochiul vanat.

– Pai, si de ce este totul asa de aranjat in casa? Am un trandafir pe noptiera si micul dejun e pe masa.

– Ah, mama te-a tarat in dormitor si a incercat sa te dezbrace. Tu ai tipat ca din gura de sarpe sa se opreasca, pentru ca esti om insurat si iti iubesti nevasta.”

