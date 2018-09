Dupa Piata Victoriei, jandarmii au trecut la golirea unui hotel! 1.000 de jandarmi au facut „evacuari” pe litoral si au alungat turisti care aveau cazarea platita de anul trecut!

Ca ei sa stea impreuna la Cupa Jandarmeriei la fotbal pe plaja, jandarmii au blocat Hotel California din Jupiter, iar zeci de familii de turisti au fost redirectionate catre un hotel inferior.

Dupa ce pe 10 august au batut si au fost batuti, jandarmii s-au dus, cu genunchii tremurand, sa joace fotbal pe plaja.

Cupa Jandarmeriei la fotbal pe plaja, editia 2018, a fost organizata de Asociatia Internationala a Politistilor – Sectia Romana intre 5 si 9 septembrie, la Jupiter.

Participa 1.200 de jandarmi, politisti si membrii familiilor.

Ii gazduiesc doua hoteluri: California si Delta, care apartin acelorasi proprietari.

1.200 de jandarmi, politisti si ofiteri de la penitenciare

Cupa Jandarmeriei la fotbal pe plaja a fost un succes.

Atat de mare incat, potrivit lui Catalin Balteanu, jandarm activ si vicele Asociatiei Internationale a Politistilor – Sectia Romana, s-au adunat mai multe cadre decat oricand pana acum.

„Au fost 1.000 de adulti si 200 de copii. Asta e si ideea, sa ne cunoastem mai bine, sa formam legaturi intre noi. Vrem ca oamenii sa se relaxeze si sa faca si sport. Si, in acelasi timp, nu au fost doar jandarmi. Au fost si alti angajati din subordinea M.A.I., din Politie, de la Administratia Penitenciarelor”, spune Balteanu.

Balteanu este ofiter specialist principal II la Inspectoratul General al Jandarmeriei, cu un venit net declarat de 1.000 de euro pe luna.

Isi luasera bilete de anul trecut, dar au fost mutati!

Succesul Cupei Jandarmeriei la fotbal pe plaja a insemnat departarea de plaja pentru alti turisti.

Unii isi luasera bilete la Hotel California inca de anul trecut.

„Pe 29 decembrie 2017 am achizitionat prin agentia Litoralulromanesc.ro un sejur de 9 nopti cu demipensiune la Hotel California in valoare de 2.500 lei pentru 2 adulti si un copil”, povesteste Mirela Stoica pentru Libertatea.

„Cand am ajuns pe litoral, pe 1 septembrie, am fost refuzati la cazare la Hotel California!”, spune femeia.

„Am fost preluati de o doamna de la Hotelul Delta, care nu s-a prezentat, explicandu-ne ca din cauza cazarii unui grup mare de turisti am fost mutati la Hotel Iris, care nu s-a dovedit a fi de aceeasi categorie. Avand doi copii, am dorit sa stam la Hotel California pentru ca este aproape de plaja si are piscina. In schimb, Hotelul Iris nu are piscina si este departe de plaja si ne-a fost repartizata o camera la etajul al doilea, fara balcon si extrem de mica, mai ales ca aveam un pat suplimentar solicitat”.

Ce spune Hotelul California?

„I-am relocat pe turisti pentru ca am avut o actiune galagioasa, preponderent masculina”

Carmen Trandafir reprezinta Departamentul de rezervari al Hotelurilor Delta si California.

– Mai multi turisti au reclamat faptul ca nu au putut beneficia de serviciile de cazare si masa achizitionate la Hotelul California in perioada 1-9 septembrie.

– A trebuit sa recurgem la relocarea turistilor cazati la Hotelul California din cauza concentrarii in aceeasi perioada a unei actiuni galagioase, cu participare preponderent masculina.

-Vreti sa spuneti ca le-ati facut un bine mutandu-i la un hotel inferior?!

– Stiu ca au fost mutati la un hotel inferior. Unii au decis sa-si scurteze sejurul, iar cei care au acceptat mutarea si-au asumat conditiile. Noi am anuntat agentiile din timp de aceasta relocare.

– Cati turisti ati mutat?

-Nu stiu. Nu am o cifra. Dar sa stiti ca si noi am avut de patimit. Clientii noi ne-au facut destule probleme, galagie, geamuri sparte…

Hotelul ii acuza pe jandarmi ca au spart geamurile.

Agentia unde oamenii platisera: „Ne promisesera un hotel similar”

Ionut Nedea, directorul agentiei Litoralulromanesc.ro, cea unde turistii platisera si care are contract cu Hotelul California, spune ca „stim despre probleme, mai multi turisti au facut reclamatie, desi cei de la hotel ne asigurasera ca vor beneficia de un hotel similar'.

'Am restituit suma integrala celor care n-au vrut sa se mute de la Hotel California', zice directorul agentiei.

La intrebarea „Cati turisti au achizitionat prin agentia dumnevoastra sejururi la Hotel California in 1-9 septembrie si au fost mutati?”, Ionut Nedea a raspuns: „23 de contracte am semnat noi, dar banuiesc ca au fost relocati mai multi turisti pentru ca Hotelul California colaboreaza cu mai multe agentii”.

