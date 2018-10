Dupa porci, si oile sunt afectate de o boala extrem de periculoasa. Petre Daea: “Nu fiti negativisti”

Oi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In Sibiu, “scrapia” a fost descoperita in cinci localitati si ca sa nu se raspandeasca veterinarii au decis ca 600 de oi sa fie sacrificate. Ioan Boariu a pierdut 92 de mioare dupa ce un berbec din stana a prezentat semnele bolii. Ioan Boariu, cioban: “Aici erau pentru iarna. Nu am patit niciodata asta, de 30 de ani, de cand am animale, sa raman fara ele. Sa ramai fara nimic, nu e chiar asa usor, nu am avut de ales... Am avut un berbec cu simptome de paralizie, pe baza de nervi, cadea, il rdicam. Am crezut ca nu are calciu, dar degeaba... Si l-am dus la laborator, a iesit pozitiv.” “Boala oii nebune”, cum i se spune popular scrapiei, a ajuns si in stana acestui oier din locali ...