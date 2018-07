Dupa produsele congelate contaminate cu Listeria, acum mere infestate cu pesticid. Unde? La Lidl

Mere google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lidl este un supermarket cu preturi mici, tocmai de aceea este preferat de multi romani, care-si pot umple cosurile de cumparaturi cu mai putini bani decat la alte magazine de gen. Doar ca, de ceva vreme, anunturile privind infestarea unor alimente pe care acest supermarket le comercializeaza sunt foarte dese. Daca in urma cu o scurta perioada de timp romanii erau avertizati ca legumele congelate din pungi produse de o anumita companie sunt infestate cu Salmonella, acum specialistii Autoritatii nationale pentru siguranta Alimentelor au descoperit in urma unor controale de rutina efectuate in reteaua Lidl ca in produsul „Mere verzi”, sortimentul Golden Delicious, exista o cantitate de pesticid Clorpir ...