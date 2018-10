Dupa simularea Seism 2018, urmeaza exercitiul international EU-ModEx, care se va desfasura in Romania in perioada urmatoare

Comisarul european pentru ajutor umanitar si managementul crizelor, Christos Stylianides, a declarat, duminica seara, intr-o conferinta de presa pentru lansarea oficiala a exercitiului de protectie civila EU-ModEx, care se va desfasura in perioada urmatoare in Romania, ca dezastrele devin din ce in ce mai frecvente si mai grave, iar fata acestora toate tarile trebuie sa actioneze impreuna, pentru ca sunt in aceeasi situatie.