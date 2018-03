Dupa trei zile de cautari, adolescenta fugita din spital a fost gasita! Parintii au suferit un soc in momentul in care au aflat unde a fost descoperita

Rudele si prietenii minorei care a fugit din spitalul in care era internata au primit vesti bune din partea politistilor. Oamenii legii le-au spus ca adolescenta a fost gasita in viata. Totusi, locul in care a fost descoperita i-a facut pe parintii ei sa le stea inima in loc. Va reamintim ca in urma cu trei zile, fata a fost data in urmarire nationala.

Minora de 14 ani, care a fugit in papuci din la Spitalul Orasenesc Turceni din Gorj, unde era internata, a fost gasita de politisti, potrivit gds.ro. Dupa zeci de ore de cautari, oamenii legii au descoperit-o la la aproape 200 de km departare. Minora se afla in localitatea Calafat din judetul Dolj, acasa la un tanar de 18 ani, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj.



In urma cu trei zile, adolescenta a fugit din spitalul in care fusese internata si si-a inchis telefonul pentru ca nimeni sa nu o contacteze. Cand a disparut, tanara purta o pereche de pantaloni de culoare albastra, geaca din piele de culoare neagra, iar in picioare, papuci din cauciuc.

