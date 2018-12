Dupa trei zile in arest, tanarul din Ploiesti care si-a torturat iubita a facut cerere sa fie eliberat

Tanarul din Ploiesti care si-a batut si umilit iubita a facut contestatie la arestul preventiv, cerand sa fie eliberat.

La trei zile dupa ce a fost arestat pentru 29 de zile pentru agresiunea teribila pe care a comis-o si a filmat-o, Robert Gabriel Berechet a vrut sa fie eliberat.



Recursul facut de tanarul de 20 de ani din Ploiesti a fost insa respins de judecatori. El va ramane astfel in arest preventiv pentru 29 de zile, sub acuzatiile de violarea vietii private si violenta in familie.

Robert Gabriel Berechet (20 de ani) a fost arestat preventiv pentru 30 de zile sub acuzatiile de violarea vietii private si violenta in familie.

