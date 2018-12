Dupa UMILINȚA cu Sepsi, Gigi Becali iși desființeaza jucatorii și pe Dica:'Il respect ca om, dar ca antrenor, sa ma ierte! Jucam dupa ureche, iau alți jucatori'

Patronul echipei FCSB, Gigi Becali, a explodat după înfrângerea umilitoare suferită cu Sepsi Sf. Gheorghe, 2-4, în etapa a XVIII-a, în Liga I. Ca să se răcorească, Gigi Becali, i-a luat “la mână” pe toți componenții echipei și a început chiar cu tehnicianul echipei Nicolae Dică: “Îl respect mult ca om pe Dică, dar ca antrenor...să mă ierte….Nu îl dau afară, poate îl ajută Dumnezeu şi ia campionatul", a răbufnit Becali. Cât despre jocul echipei în ansamblu, Becali l-a descris ironic: “Dacă dai cu stângul în dreptul, nu poţi fi campioni. Nu cred să luăm titlul aşa. Eu nu cred că putem să luăm titlul anul ăsta. Noi nu ştim să dăm pase, să ne demarcăm. Trebuie să învăţăm abecedarul fotbalului noi. Jucăm după ureche. Să vezi o demarcare, e un balamuc şi o harababură”. Becali a continuat apoi cu fundașii: “Tot l-am lăudat pe Planic. Planic alunecare cu Chiajna, am pierdut meciul. L-au făcut pe Planic jucătorul anului, dar nu e el. E bunicel. Eu voi cumpăra doi fundași centrali, acum, în iarnă. Eu o să iau acum, nu mai las pe nimeni nici la fundași centrali.

Bălașa avea 8.000 pe lună. Eu i-am făcut 15.000, crescuse, am văzut că e fotbalist. Am greșit, el când a văzut că are 15.000, nu mai joacă. Cel mai slab fundaș central pe care l-am avut la Steaua e Bălașa, face circ pe teren. Ia stai pe bancă. Altul la rând, până când se potrivește piesa”.

Patronul FCSB a făcut apoi referire la lipsa de moralitate a jucătorilor lui. “Dacă oamenii au 15.000 pe lună, de ce să alerge să își rupă picioarele? Pentru ce să alerge? Așa ar fi normal, să se sacrifice cei care câștigă. Dar la noi nu avem bărbăție. Nu există. E posibil să revină, dar la ora asta nu avem”, s-a racorit Becali.

Gigi Becali a promis să nu se mai enerveze din cauza insucceselor echipei, dar amenință că va lua măsuri: “Vine perioada de transferuri, cumpărăm fundași centrali, 2, că nu avem. Cumpărăm un mijlocaș central. În atac, avem. Ne trebuie războinici ca să câștigi pe un asemenea teren”, a încheiat Becali.

FCSB era neînvinsă de cinci etape, în care avea patru victorii şi un egal. Sepsi OSK nu a pierdut în ultimele patru etape, obţinând două victorii şi două egaluri. În tur, FCSB s-a impus cu 2-0.