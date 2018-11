Dupa un MCV critic si o rezolutie privind statul de drept, Věra Jourová - comisarul pentru justitie - se afla la Bucuresti. Intalniri cu Iohannis si Toader

Ultima ora! Cutremur in Vrancea! Ce magnitudine a avut Un nou cutremur a avut loc in regiunea seismica Vrancea. Cutremurul a avut loc la ora 1,23 minute noaptea, s-a produs la...

Lovitura pentru Klaus Iohannis! Purtatorul de cuvant al Comisiei Europene il pune la punct Purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Margaritis Schinas, a declarat, luni, ca la nivelul CE nu exista vreo ingrijo...

Guvernul Dancila 2, la mana lui Klaus Iohannis Noul guvern condus de Viorica Dăncilă mai are doar un singur pas. Noii miniştri aşteaptă decizia lui Klaus Iohannis, trasmite Realitatea TV. Citește mai departe...

CCR discuta azi sesizarea PNL pe legea prin care suspectii interceptati trebuie informati in 60 de zile ca sunt monitorizati Curtea Constitutionala a Romaniei va discuta, marti, sesizarea Partidului National Liberal cu privire la proiectul de lege referitor la protectia datelor cu caracter personal in procesul penal.

Tragedie in Constanta. O femeie a ars de vie in casa Cadavrul carbonizat al unei femei a fost găsit, marţi dimineaţa, de pompierii militari în casa sa din localitatea Valu lui Traian. Citește mai departe...

SINUCIDERE CURATA! Un roman sare in TAMISA! VIDEO Un român (cetățean moldovean după cum spun unii martori) a ținut cu sufletul la gură audiența de pe Westminster Bridge, ...

Clarvazatoarea Maria Ghiorghiu prezice un nou cutremur infiorator. Unde va avea loc Cunoscuta clarvăzătoare Maria Ghiorghiu, despre care se spune că ar fi prezis incendiul din Colectiv, susține că a avut o nouă viziune despre un cutremur care ar urma să se producă. „19 Noiembrie 2018,ora 18,17! Dragii mei, în aceasta după amiaza in timp ce scriam aici pe Blog, vad inspre Apus luciul unei Ape, si […] The post Clarvăzătoarea Maria Ghiorghiu prezice un nou cutremur înfiorător. Unde va avea loc appeared first on Cancan.ro.

Alerta meteo! ANM a facut anunțul: „Fenomenul va fi in extindere” Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, luni seara, o atenţionare nowcasting Cod galben de ceaţă pentru cinci judeţe din sudul ţării, valabilă în orele următoare. Potrivit meteorologilor, până marţi la ora 2:00, în judeţele Prahova (zona joasă), Argeş (zona joasă), Giurgiu, Dâmboviţa (zona joasă) şi Teleorman, se va semnala ceaţă, care determină vizibilitate redusă, local […] The post Alertă meteo! ANM a făcut anunțul: „Fenomenul va fi în extindere” appeared first on Cancan.ro.

Atac sangeros in orașul american Denver. Care este bilanțul victimelor O persoană a murit şi alte patru au fost rănite în urma unor împuşcături care au avut loc pe o stradă din centrul oraşului american Denver, anchetatorii aflându-se pe urmele suspectului, a anunţat un purtător de cuvânt al poliţiei, relatează Reuters. Supraviețuitorii au fost inițial declarați în stare critică, dar poliția a transmis mai târziu […] The post Atac sângeros în orașul american Denver. Care este bilanțul victimelor appeared first on Cancan.ro.