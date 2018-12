Dupa victoria in fața Germaniei, Cristina Neagu a devenit golgheterul Campionatelor Europene

Luka Modric a castigat Balonul de Aur Luka Modric, mijlocasul lui Real Madrid, a castigat Balonul de Aur, el primind cel mai cunoscut trofeu individual din fotbal intr-o ceremonie organizata luni seara.

Protestul vestelor galbene continua sa blocheze Franta UPDATE Protestul "vestelor galbene", unul dintre cele mai puternice din Franta ultimilor ani, a continuat, luni, aproape peste tot in Franta, pentru a treia saptamana consecutiv. Zeci de licee s-au alaturat protestelor, in semn de solidaritate, iar o femeie in varsta de 80 de ani a murit, lovita de un tub ...

Zi decisiva pentru Tariceanu: Comisia juridica a Senatului voteaza raportul asupra cererii DNA Comisia juridică a Senatului va vota, în ședința de marți care începe la ora 10.00, un raport asupra cererii formulate de procurorii DNA pentru începerea urmăririi penale în cazul lui Călin Popescu Tăriceanu, pentru comiterea Citește mai departe...

Filosoful Kant, denigrat de ruși in propriul oraș natal: un strain, tradator al patriei-mame Șeful Statului Major al Flotei Baltice a Rusiei, viceamiralul Igor Muhametșin, a cerut militarilor, famililor și prieten ...

Incendiu puternic intr-un bloc din Constanța: 17 persoane, evacuate de urgența Pompierii ISU Dobrogea au fost alertați să intervină luni seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o garsonieră dintr-un bloc aflat în incinta fabricii de pâine. Citește mai departe...

Marturii incendiare. Un sugar daddy a rupt tacerea: ”Am avut o relație pasionala care a durat… 36 de ore!” Fenomenul ”suggar daddy” a luat o amploare nebănuită în țara noastră! Iar CANCAN.RO, SITE-UL NUMĂRUL 1 DIN ROMÂNIA, a vorbit cu un bărbat care se află în această postură și care a fost de acord să ne explice, pe îndelete, întreaga sa evoluție în domeniu. Pentru a-i proteja identitatea, îl vom numi ”F”. Are 39 […] The post Mărturii incendiare. Un sugar daddy a rupt tăcerea: ”Am avut o relație pasională care a durat… 36 de ore!” appeared first on Cancan.ro.

Cat de periculoase sunt alergiile provocate de fructele de padure? Alergii la fructe de padure. Fructele de padure la copii reprezinta o dilema in ceea ce priveste varsta potrivita pentru introducerea lor in alimentatie. Citește mai departe...

Judecatorii au confiscat un pistol de la antrenorul ”naționalei”! Motivul… CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, dezvăluia, la mijlocul lunii octombrie, că selecționerul Cosmin Contra are anumite probleme cu legea. (Ia-ti masina visurilor tale in doar cateva luni!) Procurorii solicitau, în ceea ce-l privește, măsura confiscării speciale, într-un dosar aflat la Tribunalul Timiș. Era vorba de o armă neletală, un pistol cu bile de cauciuc, marca […] The post Judecătorii au confiscat un pistol de la antrenorul ”naționalei”! Motivul… appeared first on Cancan.ro.

Simona Gherghe e o graviduța cu… pofte de shopping! Simona Gherghe este o graviduță cu… pofte de shopping! (Ia-ti masina visurilor tale in doar cateva luni!) Vedeta Antenei 1 se menține în formă la mall. La rândul său, Răzvan Săndulescu este un soț grijuliu și nu o lasă nicio clipă singură. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, imaginile. Vestea că Simona […] The post Simona Gherghe e o graviduță cu… pofte de shopping! appeared first on Cancan.ro.