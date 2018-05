Dureri abdominale. Cele mai frecvente 20 de cauze ale durerii din zona abdomenului

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); De multe ori durerile pot ascunde boli mai mult sau mai putin grave, de aceea in cazul in care va confruntati frecvent sau ritmic cu o durere cel mai bine este sa consultati un medic. Durerile abdominale se numara printre cele mai frecvente tipuri de durere. Pot fi acute, puternice, spectaculoase, caz in care pacientul se sperie si se prezinta la medic, dar pot fi si surde, lent progresive, usor de tolerat, caz cand pacientul abia daca le sesizeaza sau daca o face le ignora, desi adesea aceste dureri usoare, dar persistente ascund adesea afectiuni grave. Iata cele mai frecvente cauze ale durerilor abdominale: Gastrita. Reprezinta afectarea mucoasei stomacului prin procese degenerative, alergice, inflamator ...