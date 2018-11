E ALERTA in PNL: Raluca Turcan cauta oamenii care negociaza cu Dacian Cioloș pentru daramarea guvernului PSD - ALDE

Ca lider al grupului PNL din Camera Deputatilor am discutat cu mai multi colegi din opozie in incercarea de a ne da seama cu cine negociaza dl. Ciolos daramarea guvernului PSD ALDE. Ne-ar fi de mare ajutor orice vot. Ar fi fost poate util ca dl. Ciolos sa precizeze pe câte voturi ne putem baza din partea domniei sale la o eventuala motiune de cenzura, transmite liderul deputaților PNL, Raluca Turcan.

"In felul acesta putem urgenta depunerea unei moțiuni care sa duca la demiterea guvernului incompetent manevrat de Liviu Dragnea (inclusiv la demiterea dnei Carmen Dan, ministru incompetent si abuziv, fost prefect de Teleorman in vremea guvernului Ciolos).

Desi am vazut si auzit multe in politica, inca nu am inteles cum poate cineva negocia daramarea unui guvern neavand nici grup parlamentar si nici partid.

In concluzie, cea mai solida contributie pe care dl. Ciolos ar putea-o avea la actiunea opozitiei ar fi sa scoata odata actele la partidul mult promis si sa se opreasca din atacarea celorlalte partide care au fost in fiecare zi, nu pe sarite sau intre doua zboruri, in prima linie a luptei anti-Dragnea pentru apararea democratiei in Romania", mai anunță Turcan.

